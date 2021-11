Na návštěvě u umělců. Site-specific výstava Pokoje představuje letošní ročník

TERMÍNY DOPROVODNÉHO PROGRAMU 11. 11. 2021 od 18:00 ‒ Důvtip v českém umění 60. ‒ 80. let 20. století Přednášející: doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph. D. 12. 11. 2021 od 18:00 ‒ Když důvtip nestačí: diskuze o duševním zdraví studentů (nejen) uměleckých škol Diskutující: Zdeňka Hort, Peter Kolárčik, Peter Sit, Hana Slívová 13. 11. 2021 od 14:00 Udělej si, co chceš – Workshop s Adamem Turečkem 14. 11. 2021 od 14:00 ‒ Komentovaná prohlídka výstavou 16. 11. 2021 od 18:00 - Jak se dovtípit, co je doopravdy “eko”? Přednášející: Maria Nina Václavková 17. 11. 2021 od 14:00 ‒ Komentovaná prohlídka výstavou