Život a láska nemají řešení. A dospívání je nekonečný proces, říká režisér filmu Nejhorší člověk na světě

Lidovky.cz: Nejhorší člověk na světě získal oscarovou nominaci nejen v kategorii Nejlepší zahraniční film, ale i za původní scénář. Co to pro vás znamená?

Radost a šok. Myslím, že i lidé mimo film sní o tom, že vyhrajou Oscara. Tahle zlatá soška se v naší meritokratické společnosti stala trochu směšným měřítkem, všichni ji přesto používáme jako metaforu úspěchu. Důležitější na tom ale je, co to říká o postavení mezinárodního filmu. V Americké filmové akademii teď hlasuje víc lidí z různých zemí, existuje tam větší spektrum názorů. Zahraničí je víc cool než dřív a o to víc jsme těmi nominacemi poctěni. Navíc s Eskilem Vogtem jsme od puberty filmoví fanoušci, napsali jsme spolu scénáře ke všem mým snímkům a tohle je hezké poklepání po rameni.