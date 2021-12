Nezabíjet. Přeprat a léčit! Spider-Man se chystá spasit paralelní světy i zdecimovaná kina

Rozhodující slovo řekne první víkend, nicméně už výsledky v amerických předprodejích jsou povzbudivé: za první den překonaly například předpandemický hit Avengers: Infinity War z roku 2018 i svého bezprostředního předchůdce, film Spider-Man: Daleko od domova (2019).

Ne vždy je obchodní hledisko pro recenzi filmu to nejdůležitější, nicméně u komiksových atrakcí vždy hraje významnou roli a v případě Spider-Mana se na vývoji produktu podílí zřetelně. Mj. proto, že ke každé nové inkarnaci je zapotřebí dohody mezi společnostmi Sony a Marvel, resp. Disney, které sdílejí na muže s pavoučími schopnostmi práva. I tato komplikace poznamenala osud filmové postavy ztvárněné postupně různými herci.

Ve třech filmech režiséra Sama Raimiho z let 2002–2007 hrál Petera Parkera Tobey Maguire. Přestože byl v plánu čtvrtý film, nedošlo na něj a místo toho přišel v roce 2012 restart s odlišným režisérem (Marc Webb), hlavním představitelem (Andrew Garfield), náladou i přijetím: recenze, ale hlavně kasovní výsledky producenty příliš neuspokojily, a tak tento pokus skončil už po druhém filmu, byť i tady byly původně zveřejněný plány na pokračování.

Také nynější filmová série režiséra Jona Wattse s Tomem Hollandem v hlavní roli, která se zároveň včleňuje do širšího marvelovského vesmíru MCU, měla po druhém filmu po rozmíšce mezi Sony a Marvelem namále, nicméně přežila a pokračuje: ku prospěchu věci, protože aktuální snímek Spider-Man: Bez domova je z ní nejzdařileší.

Jeden svět nestačí

Film už dopředu provázela předzvěst revolučního činu, k němuž připravil cestu samostatný projekt animovaného multiverza s rozličnými Spider-Many (nebo také se Spider-Hamem), který se úspěšně představil v roce 2018. Také pro nový hraný snímek bylo přislíbeno prolínání paralelních světů, a to konkrétně „vesmírů“ předchozích filmových sérií; zároveň se v zájmu zvýšení napětí dost tajilo, nač přesně se mohou fanoušci těšit. Bylo tedy například známo, že se má objevit Willem Dafoe jako padouch Green Goblin z prvních filmů; jiná jména si lze dohledat třeba na Wikipedii, ale databáze IMDb je zatím nezmiňuje.

Je nutno říci, že snímku Spider-Man: Bez domova nějakou chvíli trvá, než začne být opravdu zábavný. Peter Parker se na jeho začátku potýká s potížemi poté, co byla odhalena jeho identita a velká část veřejnosti jej zavrhuje. Což mimo jiné vyústí v to, že on i jeho dívka MJ a kamarád Ned mají problém dostat se na vysokou. Parker proto požádá Dr. Strange, aby mu kouzlem pomohl vrátit svět do stavu, kdy jej nikdo neznal. Proces se však zvrtne a do aktuálního světa začnou proudit padouši odjinud. Kostrbatý scénář v této fázi zčásti zachraňuje Benedict Cumberbatch jako charismatický Dr. Strange, i tak ale působí klíčová kouzelnická scénka, jako by byla výsledkem mozkové bouře proběhlé půl hodiny před natáčením.

Posléze naštěstí vstoupí do hry slibované postavy z jiných „vesmírů“ a představení může začít: je vtipné, graduje a nechybí mu myšlenka. Ve zřetelné reakci na stav, v němž se nachází reálný svět, se nový Spider-Man zasazuje o to, abychom se neuzavírali ve svých hranicích. Vrátit ty, koho u nás nechceme, do jejich světů a doufat, že tam zahynou (nebo se případně sami nějak polepší), není pro nového Spider-Mana řešení. Ani protivníky na potkání zabíjet: mnohem lepší je nepříjemné cizince zpacifikovat a pak je léčit z jejich obtíží. Zároveň se ovšem ukazuje, že taková lidumilná politika není bez rizika a žádá si oběti.

Uvědomělou angažovanost účinně ředí humor vyplývající ze setkání tří spider-manovských filmových konceptů, které se vůči sobě zprvu vztahují s jistou odměřeností. Nakonec ale i tady samozřejmě zvítězí myšlenka přátelství a spolupráce, které jsou lepší (a výhodnější) než řevnivost. Zejména nejméně úspěšné prostřední sérii s Andrewem Garfieldem se tu dostane přátelsky dloubavé satisfakce. Herecké výkony nezklamou očekávání a výsledek je jak pozvánkou do kin, tak vybídnutím k opětovnému zhlédnutí starších sérií (a pár dalších spřízněných filmů k tomu). Spider-Man je zkrátka dobrý obchodník.