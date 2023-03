Lži a znásilňování mezi britskými právníky. Konsent v Činoherním klubu je až příliš ukecaný

Právnická profese má v angloamerickém prostředí jinou tradici i postavení než u nás, figury brilantních právníků hýbajících světem, cynicky a s opovržením se chovající vůči všem, kteří se jim dostanou do rukou, zejména pak vůči nižší společenské třídě, se u nás příliš nerojí.

Právníci a jejich „frky“ a názory nás až tak neberou, dejme tomu, že by tu do jisté míry mohl fungovat jiný motiv, a to sice to, jak se do charakteru a psychiky těchto lidí může propisovat neustálé překrucování, kličky a manévry. Jsou navyklí je používat, aby obhájili své klienty stůj co stůj, ať jsou vinní či nevinní. Svou práci si pomyslně „odnášejí“ do svých domovů a zejména pak do ložnic, ale ani to není žádný dramatický objev.