Ondřej Galuška uvádí nový klip. Jeho album je nominováno na cenu Apollo

Na křtu Galušku doprovodí jeho skupina The Odd Gifts a hosté Bára Zmeková, Ondřej Vychodil a Jakub König. Večer otevře sólovým setem Kittchen a zcela výjimečné vystoupení odehraje také přes pět let hibernující kapela eggnoise.

Snad v žádné písni z Galuškovy desky, jež v cenách Apollo získala nominaci na album roku, nejsou filosofické odkazy tak silné. „Název písně je převzat z aforismu Friedricha Nietzscheho, ve kterém se objevuje myšlenka věčného návratu. Rozhodovali bychom se v životě jinak s vědomím, že se vše bude donekonečna opakovat? Podobně ‚tíživá‘ je i představa absolutní svobody a odpovědnosti jedince ve francouzském existencialismu, která v písni zaznívá vysamplovaným hlasem filozofa Miroslava Petříčka. Obě představy se zároveň pojí s odmítnutím vnějších autorit a ‚spasitelů‘,“ říká Galuška.

Hudebník a vizuální umělec Jakub „Cermaque“ Čermák měl při výrobě klipu zcela volnou ruku. „Umístit zpívajícího filozofa Ondru Galušku do kulis staromódního sci-fi? Kdo by odolal. Už při prvním poslechu tohohle silnýho songu o tíze zodpovědnosti, která se nutně váže k zázraku svobody, jsem měl před očima obraz nějakého hemžení, lidí-červů pod drobnohledem božího oka, proto-lidí na konkurzu o vyvázání ze světa idejí, i pocit napětí, pnutí mezi sebe-výmluvou davu a sebe-artikulací jednotlivce. Dav individualit, na který kritickým okem shlíží démoni. Něco z toho se snad do klipu dostalo. Ondra se zahemžil zdatně!,“ dodává Čermák.

Jako hostující zpěvák ve skladbě účinkuje britský písničkář James Harries, u kterého se jedná o první česky zpívanou nahrávku, a Ondřej Kopička z kapely eggnoise. Významnou roli ve skladbě i na celém albu hraje elektronika producenta Jonatána Pastirčáka a pozouny hrané Filipem Jiskrou a Ondřejem Galuškou.

Interpretovat singl Největší zátěž lze různě. Kdo se skrývá za oním „my“? Jsou to přívrženci zmíněných filozofií? Nebo jde o ironickou reflexi mladé generace, která má pocit, že může vlastnoručně překonat veškerou nespravedlnost a ukončit všechny předsudky? Jedná se o spasitele v náboženském smyslu, nebo o samozvané spasitele-diktátory, kteří chtějí vyřešit všechny naše problémy za nás? Jakub Čermák v každém případě tuto dvojznačnost v klipu podpořil a podtrhl tak filozofické vyznění písně.

Album Stručný úvod do filosofie marnosti vyšlo na podzim u labelu Tranzistor. Křtít 12. ledna v pražské Malostranské besedě se kromě něj bude i právě vydaná stejnojmenná kniha u nakladatelství Togga, jež je filozofickým zpracováním tématu marnosti a rozpracovává mnoho motivů z písní na desce.