Proč nedají Oscary těm, co si je zaslouží? divil se Trump a pobavil ceremoniál

Těsně předtím než na oscarové jeviště vstoupil legendární Al Pacino, aby ohlásil nejlepší film roku, vzal si trochu nečekaně slovo moderátor Jimmy Kimmel. „Tento večer není o mně, je o vás, o Emmě, o herečkách a hercích,“ začal. „Ale dostal jsem extra minutu a s hrdostí bych se rád podělil o recenzi, co jsem právě dostal,“ vysvětlil moderátor publiku losangeleského Kodak Theater a začal číst aktuální příspěvek Donalda Trumpa na jeho vlastní sociální síti Truth Social.

„Ještě NIKDY tu nebyl HORŠÍ MODERÁTOR Oscarů než Jimmy Kimmel,“ uvedl zde Trump na adresu slavného baviče a moderátora. „Jeho úvodní řeč působila dojmem, kdy se podprůměrný člověk strašně snaží být někým, kým není a nikdy nebude. Zbavte se Kimmela a možná jej nahraďte jiným opraným, ovšem alespoň levnějším talentem z ABC Georgem Slopanopoulosem. Vedle něj bude každý na jevišti vypadat větší, silnější a hvězdnější,“ pokračoval exprezident.

Ve svém příspěvku dále celý večer označil za „opravdu špatnou, politicky korektní show“ a dále za „nesourodý, nudný a velmi nespravedlivý“. „Proč prostě nedají Oscary těm, kdo si je zaslouží. To je možná způsob, jak jejich sledovanost vrátit zpět z hlubin,“ dodal Trump a uzavřel svůj příspěvek tradičním Make America Great Again.

„Bla, bla, bla... Make America Great Again,“ zakončil pak kvapně za smíchu publika čtení Trumpova názoru Jimmy Kimmel, aniž by uvedl exprezidentovo jméno. „OK a teď uvidíme, zda někdo odhadne, který bývalý prezident toto napsal. Nikdo? Ne? Prezident Trump. Děkujeme, že jste se díval, překvapuje mne, že jste stále – nemáte už být ve vězení?“ pokusil se vrátit úder v narážce na Trumpovy kauzy. Kimmelovo rýpnutí se pochopitelně setkalo s velkou odezvou oscarového publika.

„V současné době čelí ve Washingtonu DC čtyřem obviněním za své pokusy zvrátit volby v roce 2020, třinácti obviněním za vměšování do voleb v Georgii, 34 obviněním v souvislosti s penězi pro pornohvězdu Stormy Daniels v New Yorku a 40 obviněním za hromadění utajovaných dokumentů na Floridě,“ vypočítává při té příležitosti britský deník The Guardian.

Americký filmový server Variety si všímá, že až do této chvíle se celý oscarový večer bez (očekávaných) narážek na amerického exprezidenta zcela obešel. Co se mimofilmových záležitostí týče, čekaly se spíše prohlášení týkající se aktuální války mezi Izraelem a Hamásem. Řada zúčastněných si totiž na svůj slavnostní oděv připnula červený odznáček hnutí Artists4Ceasefire (tedy „umělci pro příměří“), které vyzývá prezidenta Bidena a federální Kongres, aby pomohli deeskalovat konflikt v Pásmu Gazy.

Z oceněných tento odznáček na pódiu ukázala sourozenecká dvojice Billie Eilish a Finneas O’Connell, když si přišla pro Oscara za nejlepší píseň roku. Song „What I Was Made For?“ jen chvíli předtím předvedla naživo. Web CBS News upozorňuje, že odznáček si na sako vedle dalších připnul i nominovaný herec Mark Ruffalo.

K válce na Ukrajině se pak vyjádřil českému publiku známý režisér a kameraman Mstyslav Černov, když si došel pro Oscara za dokument 20 dnů v Mariupolu. Na ceremoniálu zazněl i citát nedávno zesnulého Alexeje Navalného, hlavního hrdiny loni oceněného dokumentu Navalnyj.