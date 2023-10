Pražský divadelní festival německého jazyka začíná. Na co se můžete těšit?

Jak vysvětlil ředitel festivalu Petr Štědroň, dramaturgie se chvilku zabývala myšlenkou, že by inscenaci dovezla do Prahy, ale technicky to není možné. Inscenace se staví šest dní a jediný prostor v Praze, kde by se mohla uvést, je Státní opera a tam nelze takovou dobu na přípravu vyblokovat.

Štědroň označil inscenaci za gigantický divadelní zážitek, připomněl, že na jevišti je 15metrový bazén a objeví se i helikoptéra. Inscenaci v úvodu rámuje talentová show s bizarní porotou. Uchazečky mají předvést fyzickou studii k psychologii vody v 21. století. Jde o divadelní dílo, jež se pohybuje v mnoha žánrových polohách od klasického baletu přes moderní tanec, mísí se tu story telling, pohybové divadlo, výtvarná performance i činohra a důležitá je nahota.

Samotný festival otevře 4. listopadu Thalia Theater z Hamburku inscenací Doughnuts v režii Toshiki Okada. Přehlídka potrvá bez jednoho dne měsíc a sloganem letošního 28. ročníku je slovní spojení selber schuld (Sami jsme/jste/jsou vinni, Můžeme/můžete/můžou si za to sami), které poukazuje na aktuální stav světa. „Bohužel k němu všichni přispíváme – naší společnou vinou. Už zase žijeme ve světě válek a krvavých konfliktů, chrastíme zbraněmi a neslyšíme slova. Nejde o to připisovat vinu někomu jinému, spíše si uvědomit tu vlastní a usilovat o hledání nápravy,“ uvedl Štědroň.

V Praze budou hostovat slavné scény, například Berliner Ensemble s inscenací Venku přede dveřmi (11. 11.) Ve své původně rozhlasové hře Wolfgang Borchert v roce 1947 formuloval pocity vojáků, jimž válka vzala nejen zdraví a rodiny, ale i naději na lepší budoucnost v době míru. Volkstheater Wien v Praze uvede inscenaci Stud (14.–15. 11.) podle knihy Annie Ernauxové, laureátky Nobelovy ceny za literaturu.

Střízlivým jazykem a s nesmírně ostrou pamětí rozebírá svůj pocit studu ze své společenské podmíněnosti. Zdá se, že francouzští autoři německé režiséry inspirují, známý režisér Thomas Ostermeier zadaptoval v berlínské Schaubühne autobiografický román francouzského autora Édouarda Louise Dějiny násilí, který bude k vidění v Doxu 25.–26. 11.

Schauspielhaus Zürich uvede inscenací Puzení Sarah Kaneové (30. 11. – 1. 12.), která pojednává o toxických vztazích a násilí dávno předtím, než se tento termín začal používat. Inscenace končí vstupem herečky do vody, a protože její protagonistka Wiebke Mollenhauerová se ráda otužuje, diváci z Nové scény budou sledovat, jak si půjde zaplavat do Vltavy a vrátí se do divadla.

Festival uzavře 3. 12. koprodukční projekt Escher Theater z Lucemburku a hamburského St. Pauli Theater Ve stínu diktatury. Herec René Deltgen. Pojedná o lucemburském herci, který kolaboroval s nacisty, její postavy se snaží vžít do takové situace a udělat si představu o životě umělce za diktatury.