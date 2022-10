Přijíždějí Mudhoney, legendy grunge, které ovlivnily Nirvanu

V Lucerna Music Baru kapela zahraje nejen z přelomového alba Every Good Boy Deserves Fudge. Třicáté výročí jeho vydání oslavilo ikonické vydavatelství Sub Pop Records, u něhož vydávaly své první nahrávky prakticky všichni představitelé rockové vlny grunge, která zachvátila svět na začátku 90. let, rozšířenou a remasterovanou luxusní edicí.

Mudhoney v pozdějších 90. letech nezávislou scénu opustili, tři alba vydali u velké firmy Reprise, aby se s příchodem nového století do mateřské seattleské náruče opět vrátili a jsou jí věrní dodnes. Zatím poslední album Digital Garbage zde vydali v roce 2018. Ještě letos by se snad měli připomenout novým titulem.

Tomu ovšem předchází aktuální evropské turné, na němž podle dostupných zpráv z předešlých koncertů poctivě procházejí celou svoji diskografii a připomínají každou z jejích položek alespoň jedním nebo dvěma songy. Zároveň na jejich energii není fakt, že kapela vznikla v roce 1988 a z pozice ostrých hochů, o nichž s úctou hovořili i členové Nirvany, se propracovala do pozice legend, vůbec znát.