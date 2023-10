Když na Zábradlí houstne dým. Nová inscenace odhaluje, co se děje v divadelním baru během představení

Programový leták připomíná, jak výrazného genia loci charakterizoval bar divadla před „restituentskou“ ztrátou jedné místnosti (byl branou do dalšího prostoru, z něhož se teprv vcházelo do hlediště). Za éry Petra Lébla měl přízvisko pruhovaný sál, to podle charakteru „vymalování“, na němž se koncepčně kromě uměleckého šéfa podílela i výtvarnice Kateřina Štefková.

S barem mají pamětníci spjatu řadu situací a událostí včetně divoce bohatýrských extempore některých významných herců.

Druhou inspirací pro divadelní novinku je dílo Antona Pavloviče Čechova, respektive jeho poslední nedopsaná hra Polární kruh.