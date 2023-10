Baťa už zase brání pokroku. Filmaři ve své snaze přispět k genderové osvětě příliš tlačí na pilu

Recenze

Tvůrci filmu Úsvit, který právě vstupuje do kin, zasadili do atraktivních historických kulis podtatranského městečka Svit angažovaný příspěvek k současné debatě o genderové identitě. Ve vylíčení vedení baťovského impéria se přitom vzácně shodují s propagandistickým filmem Botostroj z 50. let.