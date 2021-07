RECENZE: Folkové prázdniny mají přes problémy s cizinou světovou úroveň

Letošní program se měnil do poslední chvíle, pořadatelé měli dlouho nasmlouvovaných řadu hvězd z anglické hudební scény, ti ale kvůli cestovním omezením nemohli přijet. A ještě vlastně den před svým vystoupením musela koncert zrušit jedna z afrických kapel, jež skončila ve své zemi v odbavovacím pásmu letiště. I tak ale ti, kteří nakonec do Náměště přijeli, přivezli naprosto špičkovou hudbu a bylo mezi nimi několik opravdu velkých hvězd. O první části festivalu to tedy alespoň platilo bezezbytku.