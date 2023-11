Vzpomínky točomana. Viděl jsem ruské tanky na hranicích, ale kamarádi se mi smáli, říká režisér Václav Táborský

Lidovky.cz: Režii na FAMU jste studoval na přelomu 40. a 50. let, v dost nehostinné době. Jak na konec demokracie a roky vrcholného stalinismu vzpomínáte?

Ať se dělo co se dělo, pro mě bylo to nejhlavnější stát se režisérem. A nejenom nějakým obyčejným, jen tím nejlepším a opěvovaným!

Lidovky.cz: Povedlo se?

Na letošním festivalu v Jihlavě jsem si to ověřil. Viděl jsem tam asi dvanáct svých šedesát let starých dokumentů. Skoro na všechny se dalo koukat, měly co říct i dnešnímu obecenstvu.

Lidovky.cz: A vaše celovečerní filmy?