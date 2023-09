Lenost skončila. Převrátí legendární Rolling Stones novým albem hudební scénu naruby?

Poslední album s písněmi autorské dvojice Glimmer Twins neboli Blyštivá dvojčata, tedy Micka Jaggera a Keithe Richardse, vyšlo v roce 2005 pod názvem The Bigger Bang. Od té doby Rolling Stones sice několikrát objeli stadiony celé zeměkoule, v roce 2016 si udělali radost kolekcí bluesových standardů Blue & Lonesome a v roce 2019 vydali silný covidový singl Living In A Ghost Town, ale o albu se jenom spekulovalo. Ostatně, právě posledně jmenovaná píseň měla naznačit, že Rolling Stones ještě do důchodu nejdou.

Pozornost na maximu

Průběžně prosakovaly nejrůznější více či méně zaručené zprávy o jejich pobytu ve studiích i o tom, že novinka se zvolna začíná kompletovat. To třeba když Keith Richards, zjevně se bavící komunikací s fanoušky přes sociální sítě, občas zveřejňoval kratičké záznamy studiových jamů s basistou Donem Wasem nebo svých kytarových rozehrávek. Dokonce ani předloňské úmrtí bubeníka Charlieho Wattse spekulacím neučinilo přítrž, naopak. Zprávy o tom, že „Charlie ještě neřekl poslední slovo“, patřily ke kapelnímu folkloru.

Rolling Stones se podařilo různými cestami vyšroubovat pozornost na maximum – jak by také ne, když už desítky let zní jejich přídomek „Největší rock’n’rollová kapela všech dob“. Odpočítávání na jejich oficiálních webových stránkách a heslo „Nové album, nová hudba, nová éra“ v posledních dnech směřovalo ke středeční půl čtvrté odpolední.