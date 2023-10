Jako Goodfellas získali Anděla. Jako Anděl Brothers to zkouší česky s Lůzrem

Popsat je není těžké. Jsou to bráchové, kteří spolu vždycky drželi už od dětství. Hudebně se pak spojili v roce 2008, když dvě sourozenecké dvojice Andělových založily skupinu Goodfellas. V roce 2011 vydali v Kalifornii natočené debutové album Robbery Blues, za které získali Cenu Anděl v kategorii Objev roku a ve stejné kategorii s ním zvítězili i v anketě Žebřík.

Roky spolu hráli, ale cestu jim zkřížila pandemie. Jejich cesty se rozešly, všichni se stali otci. „Chyběl mi intenzivní kontakt s bratry a hudbu potřebuju k životu. Tak jsem jim zavolal a zjistil, že jsou na tom stejně. Hurá! Jsme brothers. Anděl Brothers,“ vysvětluje návrat kytarista a skladatel Jonny Anděl.

Oproti Goodfellas budou však zpívat česky. „Dřív mi český jazyk přišel vhodný tak maximálně pro vyprávění. Pak se mi ale narodily děti, začal jsem s nimi poslouchat Svěráka a Uhlíře a další interprety a můj vztah k češtině se změnil,“ objasňuje.

„Kolem třicítky nás začalo bavit ironicky komentovat vlastní životy a brát sami sebe s jistým nadhledem a odstupem. Jonnyho píseň Lůzr je docela trefná glosa muzikantského života plná vtípků na vlastní účet,“ komentuje singl Jakub. Klip pro píseň hudebního tria natáčel režisér Ondřej Urbanec symbolicky na stanici pražského metra Anděl.

„Všichni si tak nějak v tom shonu třicátnického života říkáme: aspoň jednu múzu, dokud ještě můžu!“ V klipu si střihnul roli i producent singlu Jan Horáček a také otec a strýc andělské trojice Pavel Anděl. Malou roli dostala i umělá inteligence, která připomene hlasatelskou legendu Evu Jurinovou.

Anděl Brothers volně navazují na někdejších Goodfellas. „Máme v rukávu řadu dalších písniček, které budeme postupně vypouštět do světa a na koncertní pódia se chceme vrátit na jaře příštího roku,“ dodává Jonny.

Inspirací pro Goodfellas byla americká folková a bluesová scéna, konkrétně muzikanti a kapely jako Jack Johnson nebo G. Love & Special Sauce. Pod pozměněným názvem The Fellas skupina natočila píseň We Should Care k filmu Rudolfa Havlíka Zejtra napořád a také druhé album Scarecrow (2016), na kterém se podílely i zpěvačky Tonya Graves a Markéta Irglová a produkoval ho americký producent Danny Saber známý spoluprací s Rolling Stones, U2 nebo Davidem Bowiem.

V roce 2018 se kapela vrátila k původnímu názvu Goodfellas, ale její další vývoj přerušila pandemie. Autorem většiny repertoáru Goodfellas i nové formace Anděl Brothers je Jan „Jonny“ Anděl, který působí i jako producent a režisér.