Jeden z nejdražších filmů v historii. Rychle a zběsile se vrací na plátna kin a pomalu jde do finále

Například předloňský snímek Není čas zemřít, v němž se s diváky loučil James Bond v podání Daniela Craiga, je s rozpočtem 250 milionů až dvacátý.

Málokterý jiný filmový projekt lze přitom tak trefně charakterizovat právě účetními ciframi. Série Rychle a zběsile se od prvního snímku z roku 2001 (který si vystačil s rozpočtem 38 milionů a utržil jich 207) hodně proměnila, ale nikdy neoslňovala rafinovaností příběhu, skrytou hloubkou či znatelnými uměleckými ambicemi. Ani divácké hodnocení jednotlivých snímků ve filmových databázích není nijak závratné.

RYCHLE A ZBĚSILE 10 USA 2023 Hrají: Vin Diesel, John Cena ad. Premiéra 18. 5.

Přesto už přes dvacet let dokáže fenomén Rychle a zběsile vítězit „na sílu“. Jeho prostý princip, že čas, kdy se pořádně nepřidává plyn v nadupaném autě, je víceméně ztracený, funguje ve spojení s hlavním hrdinou v podání Vina Diesela a množstvím efektů spolehlivě. Úspěch série do ní přitáhl i herecké osobnosti jako Helen Mirrenovou či Charlize Theronovou – aniž by to ovšem znamenalo totéž, co třeba pro bondovskou sérii přítomnost Judi Denchové.

Značka Rychle a zběsile jak známo překonala před deseti lety i otřes spojený s tragickým úmrtím Paula Walkera, představitele druhého hlavního hrdiny, a pokračuje s pozměněným nastavením a ještě větším soustředěním na nepřekonatelného Dominika Toretta. Z nebojácného mladého muže, který vládl nelegálním pouličním závodům a přivydělával si silničními loupežemi, se postupně stal univerzální akční hrdina s celosvětovou působností a také zodpovědný otec malého synka.

Na konec si ještě počkáme

Série se dopracovala od lehce nadreálného líčení možností rychlých automobilů (a mezilidských vztahů) až k neskrývané absurditě v obou oblastech, když v minulém filmu odeslala auto s Torettovými kolegy až k mezinárodní vesmírné stanici a samotnému Dominikovi opatřila zlého bratra Jakoba (John Cena), který měl mimo jiné v minulosti zabít jejich otce a v současnosti si hodlal coby superterorista podmanit svět. To se pak obé nějak vysvětlilo, takže v novém filmu je z něj hodný a zábavný strýček, který se po většinu filmu zodpovědně stará o malého synovce.

Hlavním padouchem je tentokrát Dante Reyes (Jason Momoa), kterému Toretto před lety (ve filmu Rychle a zběsile 5) zabil otce. Dante by byl zjevně rád někým, jako je batmanovský Joker, ale jeho úporná snaha o cynickou vtipnost je trýznivá trochu jiným způsobem, než asi tvůrci zamýšleli. Tak či onak se Dante pokouší připravit Toretta o všechno, co má, zejména o rodinu a přátele.

Udělá pro ten účel cokoli, například zdemoluje poslušně se koulející superbombou polovičku Říma. Efekty se tu pochopitelně nešetří a výraznější smysl se nepožaduje, takže o podívanou není nouze. (Je to vynikající předpolí pro umělou inteligenci, protože není pochyb, že tohle jí půjde báječně.) A i když distributor laškovně naznačuje, že „jedna z nejdelších filmových ság píše (možná) svou poslední kapitolu“, konec ještě hned tak nečekejme. Pokračování aktuálního filmu (Fast X: Part 2) má přijít do kin v roce 2025 a pracuje se prý ještě na celkově dvanáctém filmu, který by teprv měl hlavní lini Rychle a zběsile opravdu uzavřít.