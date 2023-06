Češi věci lépe promýšlejí a líbí se mi váš černý humor, říká o životě v Česku srbský scénograf Dragan Stojčevski

Lidovky.cz: Proč jste si vybral studium na pražské DAMU?

Na základce jsem chodil do divadelního kroužku a pak na střední umělecké škole mě divadlo začalo opravdu zajímat, ale nepřemýšlel jsem o tom, že by to mohla být moje profese, víc mě přitahovalo výtvarné umění. Pak jsem vytvořil výpravu pro středoškolskou inscenaci na frankofonním festivalu v Brně. Kamarádi mě vzali na výlet do Prahy a já se do ní zamiloval. A začal jsem přemýšlet o tom, že bych tady chtěl studovat, abych měl víc času tohle krásné město poznat. Pak jsem se dozvěděl, že v Praze se scénografie studuje spolu s kostýmem na divadelní škole. V Bělehradě je to jinak, tam je to na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Pak jsem zjistil, že existuje Pražské quadriennale, a říkal jsem si, že když tu máte mezinárodní výstavu scénografie, tak tenhle obor a divadlo vůbec musí mít v Česku výjimečné postavení.

Lidovky.cz: Takže jste studoval scénografii v angličtině jako zahraniční student?

Na to bych neměl finančně. Dozvěděl jsem se ale, že když mě přijmou na studium v češtině, bude to zadarmo, takže nebylo co řešit. Srb se naučí češtinu tak za měsíc intenzivní práce, není to náročné.