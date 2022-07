Sex jako heroin. Film Hranice lásky s Hanou Vagnerovou zůstává u popisu

Druhý český snímek uvedený v karlovarské hlavní soutěži má hned čtyři scenáristy (Kasha Jandáčková, Hana Vagnerová, Petra Hůlová, Tomasz Wiński), ale ani tolik hlav nepřišlo s něčím, co by přesáhlo rozměr konstatování vcelku známých, a pravda také hořkých, pravd. Pokud Hranice lásky uvidí někdo, kdo se právě chystá v podobném stylu jako hrdinové filmu zaexperimentovat s otevřeným vztahem, možná si to ku prospěchu věci rozmyslí. Ostatní diváci budou mít cestu k užitku z tohoto snímku složitější.