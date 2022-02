Nejlepším řešením smír. Soudy nikam nevedou, říká o sporu o epopej Hana Třeštíková

Lidovky.cz: Proč se město Praha už dál nesoudí o svůj majetek – Slovanskou epopej, navíc když na jeho straně stojí druhá dědička Muchovy pozůstalosti, dcera Jiřího Muchy Jarmila Plocková?

Co se sporu o epopej týče, vždy je nejlepším řešením smír. Soudy nikam nevedou, to jsme viděli v uplynulých desítkách let. Nikdo nedokáže zaručit, jak by celá záležitost mohla dopadnout s ohledem na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který vyhověl žalobě příbuzného malíře Alfonse Muchy na určení vlastnictví. Praha by tak mohla o epopej přijít a bylo by nezodpovědné takové riziko podstupovat. Proto volíme cestu dohody.

Lidovky.cz: Proč se ale město dobrovolně zbavuje možnosti s dílem, které mu patří, svobodně nakládat a proč ustupujete Johnu Muchovi, jehož nárok je sporný? Vždyť dílo jeho předek nikdy nevlastnil.

Od nástupu na magistrát bylo mou prioritou zajistit pro Slovanskou epopej jasné řešení. Proto jsem zahájila jednání s odbornou veřejností i potomky Alfonse Muchy a nakonec jsme našli shodu také se zástupci politických klubů včetně opozice. Epopej je chlouba Prahy a její osud se tak už nyní nebude měnit s každou novou politickou reprezentací. To považuji za obrovský krok vpřed.

Lidovky.cz: Podzemní prostory Savarinu ale také neodpovídají požadavku stanovenému před sto lety. Proč město epopej neumístí v secesním Průmyslovém paláci nebo na Zbraslavském zámku?

Pro hledání finálního domova epopeje Institut plánování a rozvoje vypracoval studii, v níž vytipoval lokality na území hlavního města. Průmyslový palác se do užšího výběru nedostal, stejně jako zámek na Zbraslavi. Důvodů je řada, jsou podložené fakty a v kostce lze říci, že se na to ani jeden objekt prostě nehodí. Navíc by nesplnily Muchovu podmínku vystavění zcela nového pavilonu speciálně pro všech dvacet pláten tohoto slavného cyklu.

Lidovky.cz: S dotčenými stranami (Mucha, Crestyl) jste uzavřeli smlouvu, z níž vyplývá, že budete platit v Savarinu komerční pronájem soukromému majiteli. Není to přece jenom nehospodárné?

Dočasné umístění v paláci Savarin je zároveň jediným řešením, které povede k ukončení soudního sporu, což by mělo nastat, ještě než se zde plátna vystaví. Ekonomika tohoto kroku je samozřejmě také důležitá. Město bude sice v Savarinu platit nájem, ale současně bude mít podíl na procentech z tržby.