SOUTĚŽ: To nejlepší z devadesátek. Vyhrajte knihu Všechno se v dobré obrátí

Do silvestrovské půlnoci roku 1992 zbývá jen několik dnů. ČSFR stojí před svým zánikem, v letadlech si ještě zapálíte cigaretu a mobilní telefony a internet už netrpělivě přešlapují na prahu nové doby. Pár let po sametové revoluci se pravidla teprve utvářejí a k tomu, abyste se dostali do nejvyšších pater žurnalistiky, stačí jen trocha stylistické ekvilibristiky a pořádná dávka drzosti.