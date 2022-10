Hořký konec agenta Stasi a tři desítky dalších filmů. Začíná Das Filmfest

DAS FILMFEST 2022 A JEHO HOSTÉ ■ Přehlídka filmové tvorby z německy mluvících zemí se koná od 20. do 26. října v pražských kinech Lucerna, Atlas a Ponrepo, poté od 2. do 6. listopadu v brněnském kině Art a od 1. do 11. listopadu v Olomouci v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea. Festival nabídne tři desítky filmů ve čtyřech sekcích a mnohé z nich doprovodí i jejich tvůrci. ■ Režisérka Leni Lauritschová například uvede sci-fi Rubikon, která líčí boj o přežití lidstva na vesmírné stanici. ■ Režisér Andreas Kleinert doprovodí snímek Milý Thomasi, portrét nekonformního spisovatele Thomase Brasche z éry rozděleného Německa. ■ Herec Farba Dieng a režisér Florian Dietrich uvedou komedii Toubab o německém mladíkovi, který má být deportován do Senegalu, země svých rodičů. ■ Režisér a publicista Mario Sixtus přiveze dystopické drama Hyperland, líčící společnost, kde již nadvládu plně převzaly sociální sítě a činy každého jednotlivce hodnotí veřejnost prostřednictvím karmických bodů. ■ Dalšími hosty budou herec Pablo Caprez (Soul of a Beast), režisér Philipp Klinger (Démon), režisérka Sarah Blaßkiewitzová (Ivie jako Ivie), režisér Ulrich Grossenbacher (Práce na černo) nebo režisérka Anika Deckerová (Srdeční záležitost).