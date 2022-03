Ukrajinu podpoří rockeři, rapeři, folkaři i muzikanti z klasické hudby

Už ve čtvrtek od 18 hodin se na pražské Kampě uskuteční velká akce Kultura pro Ukrajinu, kterou pořádá stejnojmenná výzva, kterou podepsalo a faktickými spolupořadateli se tak stalo přes dvě stě českých kulturních institucí i umělců z oblastí hudby, divadla či tance. „My, aktéři české kulturní scény, jsme vyděšeni současným vývojem situace na Ukrajině. Jasně se vymezujeme vůči postupu Ruské federace v čele s prezidentem Vladimirem Putinem. Považujeme za nezbytné vyjádřit solidaritu s ukrajinskými obyvateli. Vyzýváme všechny, kteří mají možnost, aby se k naší iniciativě připojili,“ píše se v dokumentu. Cílem akce je také podpora veřejné sbírky SOS Ukrajina pod záštitou Člověka v tísni.

Lhostejní k situaci na Ukrajině nezůstávají ani čeští rapeři. Koncert Rap pro Ukrajinu představí v pátek 4. března od 19 hodin v pražském Paláci Akropolis výrazné tuzemské hudební osobnosti, které vystoupí – stejně jako účinkující na všech zmiňovaných benefičních akcích – bez nároku na honorář. K slyšení budou například 7krát3, Arleta, Hellwana, Paulie Garand nebo Prago Union.

Potřeba co nejrychleji pomoci zarezonovala i v písničkáři Karlu Plíhalovi, který inicioval benefiční koncert v olomouckém Moravském divadle v neděli 6. března.

„Byl to okamžitý nápad. V sobotu ráno jsme se doma dívali, jako obvykle ve stísněné náladě, na ČT 24 a přemýšleli o tom, čím bychom mohli sami za sebe pomoci lidem z Ukrajiny. Zrovna byl avizován benefiční koncert v Praze, a tak nás napadlo uspořádat něco podobného také v Olomouci. Pan ředitel Moravského divadla byl myšlenkou velice nadšen a během pondělí, ve spolupráci s městem, se velice rychle zařídilo všechno potřebné,“ řekl LN Karel Plíhal a dodal: „Vybrat účinkující bylo pro mne to nejsnadnější, jsou to ti, které mám rád. Všichni mi účast hned potvrdili, za což jim moc děkuji.“

Na koncertě zahrají Xindl X, Jaroslav Samson Lenk, Mňága a Žďorp, František Černý a Karel Holas z Čechomoru či Plíhalův syn Matěj. Samotný iniciátor akce se představí v již tradičním duu s kytaristou Petrem Fialou. „Koncert se bude také streamovat, veškerý výtěžek z prodeje vstupenek i streamu půjde na nákup všeho potřebného pro obránce Ukrajiny přes organizace Post Bellum a Paměť národa,“ uzavřel Karel Plíhal. Koncert bude možné sledovat na tomto linku: http://www.mdol.cz/spolecna-predstaveni/koncert-ukrajina-2022-stream/?s=detail&tmp_lang=cze

Klasici a letní festivaly

K těm, kteří svým talentem přispívají charitativním sbírkám, patří samozřejmě i zástupci klasické hudby. Jedním příkladem za všechny je koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se uskuteční 14. března v pražském Rudolfinu. Pod taktovkou svého designovaného šéfdirigenta Petra Popelky uvedou hudebníci Dvořákovu Novosvětskou i díla ukrajinských autorů. Hornista Radek Baborák přednese sólo v koncertu Reinholda Gliera a večer zahájí Elegie Valentyna Sylvestrova. Celý výtěžek bude věnován do sbírky Člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Koncert bude k vidění v přímém videopřenosu na Facebooku Českého rozhlasu a živě ho odvysílají také stanice Dvojka a Vltava.

Organizátoři některých zejména větších pravidelných akcí musejí uvažovat v delším časovém předstihu. Například pražské letní festivaly United Islands a Metronome Prague uvažují o pozvání ukrajinských, případně i běloruských hudebních skupin.

Pořadatelé festivalu TrutnOFF BrnoON vydali k současné situaci prohlášení, v němž uvádějí, že letošní ročník bude věnován míru a svobodě na Ukrajině. Na programu by se měli objevit ukrajinští účinkující, utečenci z postižených oblastí budou mít na festival vstup zdarma. A aby do srpna nemuseli sedět se založenýma rukama, v těchto dnech poskytují organizátoři ukrajinským uprchlíkům ubytování ve svých domech.