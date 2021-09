V češtině vyšel Hrdinský čin. Z Nabokova díla je cítit pocit vyvolenosti a nepochybování o sobě

Rusky psaný román Hrdinský čin vydanýv berlínském exilu v roce 1932 a týkající se studentských let v Cambridgi by se chtělo označit v rámci díla Vladimira Nabokova za ten méně důležitý. Jenže to by bylo hodně troufalé, neboť nic takového v rámci díla Vladimira Nabokova neexistuje. A kdo to říkal? No, přece Vladimir Nabokov…