V tradiční anketě Lidových novin Kniha roku zvítězil román Milana Kundery Nevědění

Jenže pak se domácí beletrie začala zvedat. Z mnoha stran je od různých lidí slyšet, že lidé v poslední době zase začali číst české autory. Výsledky letošního, již 31. ročníku naší ankety tomu odpovídají. Mezi nejlepšími třinácti tituly se objevilo hned pět románů, pod nimiž jsou podepsaní domácí autoři, přičemž ti nejlepší obsadili čtyři nejvyšší příčky. A to výsledek mohl být ještě lepší, v popředí se mohla objevit i básnická stálice Ivan Wernisch, jenž v anketě získal hned osm hlasů, což by mu dokonce stačilo na druhé místo. Ovšem hlasy respondentů se rozprostřely mezi tři sbírky, které nestárnoucí básník letos vydal, a proto ho mezi nejlepšími nenajdeme.

Letošní anketu s velkým náskokem opanoval Milan Kundera. Vydání jeho románů je tradiční událostí a tou byla i publikace česky dosud nepřeloženého Nevědění. Příběh (anebo spíš románová esej) o návratu emigrantů do porevoluční vlasti vyšel na Západě už před více než dvaceti lety, my jsme se ho však dočkali poprvé. Do češtiny ho převedla Kunderova tradiční překladatelka Anna Kareninová. Pro Milana Kunderu je to již druhé prvenství v této anketě – v roce 1993 zvítězil s románem Nesmrtelnost.

S velkým odstupem se na druhé příčce umístilo pokračování románové kroniky Šikmý kostel Karin Lednické, v němž autorka dál rozvíjí příběh ze ztracených míst drsného Karvinska; bronzové místo společně obsadili Pavla Horáková a Jaroslav Rudiš s romány Srdce Evropy, resp. Winterbergova poslední cesta. Shodou okolností jde o romány, jež si jsou s tematikou pospolitosti střední Evropy podobné.

Letošní ročník ankety, v níž hlasovalo 179 respondentů z řad spisovatelů, odborníků na literaturu, intelektuálů, ale i vědců nebo lékařů, nabízí tipy na více než tři sta soutěžních i nesoutěžních knížek.