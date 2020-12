Knihou roku LN jsou vzpomínky Dani Horákové na manžela. Po dvou dekádách opět uspěla Češka

Praha Jubilejní 30. ročník obnovené ankety Lidových novin Kniha roku zná své vítěze. Nejvíce hlasů získaly vzpomínky spisovatelky Dani Horákové na svého manžela Pavla Juráčka s názvem O Pavlovi. Po dvou dekádách tak opět zvítězila česká spisovatelka, jejíž knihu o jednom nesnadném manželství dvou velkých tvůrčích osobností letos v květnu vydalo nakladatelství Torst.

Ti dva byli jako voda a oheň – intelektuálka Horáková, která v Německu, kde od emigrace v roce 1979 žije, vydala deset kniha a dvě divadelní hry, byla též novinářkou, aktivní členkou českého disentu nebo ministryní kultury města Hamburk. Jejím manželem byl bohémsky rozervaný filmařský génius Pavel Juráček, režisér Případu pro začínajícího kata i scenárista neméně skvělých filmů československé „nové vlny“ jako Konec srpna v hotelu Ozon. Daňa Horáková v knize O Pavlovi, kterou původně plánovala napsat jen pro pár přátel, zavzpomínala nejen na něj, ale i na kulturní ovzduší disidentů 70. let či nelehké roky v emigraci.



Vítězství Dani Horákové je zajímavé i proto, že v roce 2003 vyhrály Deníky Pavla Juráčka. Sedmnáct let poté tak vítězí kniha, která oceňované memoáry uvádí na pravou míru.

Jak uspěla osobitá biografie Jana Nováka s názvem Kundera? A jak lidé hodnotí poslední Kunderův román Slavnost bezvýznamnosti?

Jaké knihy doporučuje bývalý prezident Václav Klaus a jaké katolický duchovní Tomáš Halík? Co četla spisovatelka Alena Mornštajnová, co předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, co technologický novinář Petr Koubský a co psychiatr Radkin Honzák?

Takřka dvě stě skutečných osobností doporučuje 314 různých knih: od poezie přes memoáry až po vědecká pojednání. Kompletní výsledky najdete v sobotním vydání Lidových novin na dvanácti stranách přílohy Orientace.