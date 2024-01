Konečně tak, jak to má být. Po čtyřech dekádách je tu Havlovo Pokoušení s hudbou Plastiků

Václav Havel s Vratislavem Brabencem z kapely The Plastic People of the Universe foto: Ondřej Němec, MAFRA

Vydavatelství Guerilla Records přináší unikátní audionahrávku Václav Havel & The Plastic People of the Universe: Pokoušení. Vladimír Lábus Drápal, spiritus agens vydavatelství, tímto počinem splatil dlouholetý dluh, navrátil Pokoušení hudbu skupiny The Plastic People of the Universe tak, jak to autor dramatu původně zamýšlel.