Vidím úžasné věci, zvolal egyptolog Carter. Tutanchamonovy poklady jsou k vidění v Brně

Leckdo se tváří pohrdlivě nad faktem, že exponáty na podobných výstavách obsahují vesměs repliky původních nálezů. Připodobňují to k tištěným reprodukcím obrazů nebo koncertům revivalových kapel. Pravda samozřejmě je, že ono mrazení v zádech, které míváme při pohledu na originál uměleckého díla nebo historické památky replika nenahradí. Na druhou stranu v podobných úvahách hraje svoji roli i trocha snobismu - kolik z obdivovatelů Michelangelova Davida před florentským Palazza Vecchio vlastně tuší, že se dívá „pouze“ na kopii?

S audioprůvodcem

Faktem je, že originální artefakty z Tutanchamonovy hrobky jsou vystaveny zčásti v Egyptském muzeu v Káhiře, zčásti na místě původního nálezu v Údolí králů. Kdo se za nimi nevydá, nemá šanci je nikdy spatřit. V tomto ohledu prostě jde výstava Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady mimořádně vstříc každému zájemci, a to včetně například školních výprav. Které ideální formou dostanou ucelenou informaci nejen o nálezu samotném, ale o starovékém Egyptě jako celku. A bůhví, zda mezi těmi žáčky, obdivujícími mumie, byť jsou to jen jejich repliky, nedřímá nový Howard Carter nebo alespoň Miroslav Verner, abychom zůstali doma a byli skromnější.

Výstava, jejíž nepominutelnou součástí je vstřícně zpracovaný audioprůvodce, kterého každý dostane u vchodu, ukazuje jak Tutanchamonovu hrobku ve stavu, v jakém byla nalezena, tak posléze „rozebranou“ na jednotlivé předměty, to vše zasazené do historického kontextu. A to jak starověkého ve smyslu života v Egyptě v Tutanchamonově době, tak novověkého ve smyslu událostí života Howarda Cartera a jeho spolupracovníků. Což je, mimochodem, místy dobrodružný příběh, za jaký by se nemusel stydět ani Indiana Jones.

Repliky všech předmětů, od velkých sarkofágů přes sochy a sošky až po drobný materiál typu šperků, jsou vytvořeny precizně a detailně, kdyby provozovatel výstavy chtěl návštěvníkům namluvit, že se jedná o originály (což samozřejmě nedělá), asi by leckdo na takový lep skočil. Dobře působí i obsáhlé popisky prakticky všech artefaktů a jejich propojení s audioprůvodcem.

Tutanchamonovská výstava, vždy velmi divácky úspěšná, už byla k vidění před lety v Praze i v Brně, nicméně určitě není k zahození ani její současná verze. Už třeba proto, že dorůstá další mladé publikum, pro které - nebo alespoň jeho část - starý Egypt stále neztratil své kouzlo a tajemství.