Vítězní Chudáčci, cenu má i Hranice. Vítězové mluvili i o stávce v Hollywoodu

Vizuálně opulentní Chudáčci, kteří spojují horor s ironií a feministickou kritikou společnosti, sledují dobrodružství dívky oživené ve viktoriánské Anglii frankensteinovským vědcem do podoby stvoření s dětskou duší, ale ženským tělem a libidem. Adaptaci třicet let starého steampunkového románu Alasdaira Graye, na kterou podle režiséra filmový průmysl dozrál až nyní, vévodí výkon Emmy Stoneové. Americká hvězda, která s Lanthimosem natočila už oscarovou Favoritku, ovšem do Itálie kvůli stávce hereckých odborů nedorazila.

Řecký režisér usazený v Británii jí alespoň Zlatého lva věnoval. Rozhodnutí poroty vedené americkým filmařem Damienem Chazellem korespondovalo s hlasem kritiky, která Chudáčky velebila jako „okamžitou klasiku“. Do českých kin má nový oscarový kandidát dorazit ke konci ledna.