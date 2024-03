Bizarnosti všeho druhu. Ohlédnutí za tvorbou manželů Švankmajerových povznese maximální počet smyslů

Letos v říjnu to bude sto let, co publikovali André Breton a spol. první manifest surrealismu. Celosvětově vlivného hnutí, aktivního nejvíce v literatuře, výtvarném umění, fotografii a filmu, které nejpozději od kraje 30. let minulého století rezonovalo silně i v Československu.

A rezonuje dodnes – hlavně díky globálně proslavené dvojici Jan a Eva Švankmajerovi. Napřesrok (v říjnu) to bude dvacet let, co Eva Švankmajerová zemřela, a letos (v září) je Janu Švankmajerovi právě devadesát. To už je dost pádných důvodů k bilanční výstavě.

Venouš a plameny

Výstavní prostor je značný a je naplněný od podlahy ke stropu.