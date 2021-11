Drahý Meky, budeš mi moc chybět, smutní zpěvačka Gombitová i další osobnosti

„Těžko se mi teď něco říká, je to pro mě šok. Měli jsme spolu v sobotu hrát na koncertu Jaroslava Svěceného, netušil jsem, že je to tak vážné. Jarda řekl, že Meky hrát nebude, protože na tom není dobře,“ reagoval pro CNN Prima NEWS zpěvák Vašo Patejdl.



„Je to překvapivá zpráva i když jsem tušil, že není v pohodě, protože jsme měli za něho měli nedávno zaskočit na koncertu, který nemohl absolvovat,“ uvedl zpěvák slovenské skupiny No Name Igor Timko.



„Nejdřív jsem myslel, že je to jeden z jeho vtipů. Měl jsem ho moc rád. Jeho písničky jsou moje mládí. A nejsem rozhodně sám. Žili jsme jím všichni. Atlantida je nej,“ zavzpomínal na Twitteru český premiér Andrej Babiš, který se stejně jako Žbirka narodil v Bratislavě.



„Slovenská hudební scéna přišla o významnou legendu a charismatickou osobnost se specifickým humorem. Pane Žbirko, odpočívejte v pokoji, pro nás však budete žít díky vašemu talentu věčně,“ napsal na Facebook slovenský premiér Eduard Heger.

„Svetr, typické brýle a úsměv. Vždy jsem měla pocit, že vůbec nestárne. Texty jeho písní známe všichni nazpaměť. Miloval hudbu, slovenštinu, Londýn a Beatles. Díky jeho nadání zněl slovenský pop i v časech hlubokého socializmu světově. Naše vzpomínky na mládí zůstanou navždy spojené s ním,“ prohlásila na Instagramu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.



Zpráva o úmrtí Žbirky jeho kolegy překvapila

Mnoho kolegů netušilo, že je Žbirka vážně nemocný. „ Netušila jsem, že je tak strašně nemocný, doufala jsem, že se vrátí. Mockrát jsme společně vystupovali a mám v repertoáru i skladbu Atlantida, kterou mi dovolil zaranžovat. Jsem z toho moc smutná,“ řekla zpěvačka Bára Basiková CNN Prima NEWS.



Šokovaná je i zpěvačka Helena Vondráčková. „Zpráva o smrti Mekyho mne velmi rozesmutněla, velmi se mě dotkla a šokovala mne. Měla jsem ho velmi ráda, obdivovala jsem jeho povahu, protože to byl chytrý, distingovaný člověk. Setkání s ním bylo vždy příjemné, zábavné. Je to velká ztráta pro nás pro všechny,“ uvedla Vondráčková.



Zprávě nemohl uvěřit ani zpěvák Janek Ledecký. „Nemůžu tomu uvěřit, vůbec nevím nevím, jak se mám vyrovnat s tím, že odcházejí takovýhle frajeři. Jediné, čím se můžeme utěšit je to, že zůstanou jeho písničky které jsou nesmrtelné,“ podotkl pro CNN Prima NEWS.

Kolegové: Pokorný, profík a super chlap

Zpráva o úmrtí Žbirky zastihla členy skupiny Olympic před vystoupením v Litovli. „Sedíme v šatně úplně zmrzlí. Máme půl hodiny před koncertem a teď jsme se to dozvěděli. Určitě něco vymyslíme, asi mu věnujeme nějakou písničku. Kamarádili jsme spolu, on byl strašně milý společník, vždycky byl dobře naložený, skvělý zpěvák, kterému nikdy neujela intonace. Prostě super chlap,“ sdělil zpěvák a kytarista Petr Janda.

„Sbohem chlapče z ulice,“ rozloučila se slovenská ministryně kultury Natália Milanová na Facebooku narážkou na Žbirkovo nejúspěšnější album. „Navzdory slávě byl skromný, navzdory úspěchům nohama stále na zemi,“ zdůraznila ministryně.



S osobními vzpomínkami se zesnulou legendou československé hudby se podělil moderátor Libor Bouček. „Tvá vášeň pro fotbal, Tvůj přehled o muzice a o všem. Ta čest sdílet občas šatnu a jen poslouchat. Ty hodiny u rádia ve Tvé společnosti a toho, co máš rád. A najednou ta prázdnota toho, že už si neřekneme nic. Tohle není smutek, ale čistá bolest. Budu se snažit být stejným profíkem, kterého jsi chválil. Budu se snažit o to, abych Tvou vášeň pro Anglii předal synovi. Odešel jsi strašně brzo,“ napsal na Instagram Bouček.



Poklonu Žbirkovi v kondolenci na Twitteru vysekl zpěvák Adam Mišík. „Miro Žbirka byl pro mě umělec, který i v dobách patosu přinášel do Československé hudby inovaci a nádech světový pop music. Geniální songwriter, úžasný člověk, plný pokory, absolutní legenda. Je mi ctí, že jsem tě mohl poznat, poslouchat tě mluvit o hudbě i životě celkově.“



„Dobrý, rovný, ryzí. Unikátní humor. Otevřenost. A lidskost. Velký pane, máte můj obdiv a úctu. Protože Vy, protože hudba, protože Vy a Láska. Díky. Nejen inspiraci,“ napsal na Instagram zpěvák Tomáš Klus.



Ze slovenské scény reagovala na nečekanou jeho velká kamarádka, jak napsala „jeho princezna“ zpěvačka Marika Gombitová a připojila společnou fotografii.