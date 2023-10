Těch mladých lidí v SuperStar je mi líto, říká zpěvačka Marika Gombitová. Sílu čerpá od fanoušků i přes sociální sítě

Marika Gombitová působí na první pohled křehce, ale je evidentní, že má obdivuhodnou vnitřní sílu. Ač byla při setkání v luxusním pražském hotelu unavená po kolotoči rozhovorů a natáčení pro televizi, ochotně a s úsměvem hovořila o své kariéře i o tom, co pro ni znamená podpora fanoušků.

Vidíte rozdíl mezi českým a slovenským publikem? Stává se vám, že by tady posluchači nějakým textům nerozuměli?

Myslím, že rozdíly mezi posluchači nejsou, vnímám je úplně stejně, ať jsou to Češi, nebo Slováci. Důležitá je energie, kterou si navzájem vyměňujeme. A to se děje jak v Česku, tak na Slovensku úplně stejně.

Nad tím, že by fanoušci nerozuměli slovům, která zpívám, jsem nikdy neuvažovala. Ale je pravda, že je to možné. Je to už dlouho, co se naše země rozdělily, a tím pádem se vzdálily i jazyky – ale já ten pocit nemám ani jsem nikdy neměla.

Pro české fanoušky chystáte na leden příštího roku dva koncerty v pražské O2 areně. Jak na svůj velký koncertní návrat do Prahy těšíte?