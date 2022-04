Strohé pojetí a temná energie. V divadle Kašpar ožívá jedna z nejkrásnějších her baroka

Klasiku Kašpar hraje odjakživa a zpravidla ji charakterizuje strohé pojetí, určitá syrovost, přímočarost a zhutnění výpovědi. V podobném stylu rozehrávají Calderónovo drama i Nuckolls se Špalkem, spoléhají se na elementární divadelnost situací a herectví.

Příběh prince Segismunda, jehož otec Basilio od útlého věku uvěznil na opuštěném místě, aby se nenaplnila zla věštba o vraždě otce a špatné vládě, přizpůsobil komornímu pojetí a v mnoha ohledech zestručnil. Segismundo je na pokyn Basilia uspán a posazen na trůn, svou šanci však promarní a je znovu vrácen do žaláře, kde však po prožité zkušenosti mění své postoje.

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA: ŽIVOT JE SEN Překlad: Vladimír Mikeš Režie: Filip Nuckolls a Jakub Špalek Úprava a dramaturgie: Lenka Bočková Výprava: Petra Krčmářová Hudba: Daniel Fikejz Kašpar, Divadlo v Celetné, premiéra 17. 3.

V této inscenaci se nevrší oslnivé nápady, ale má svou temnou energii, která podtrhuje téma hry – marnost lidského snažení a pochybnou hranici mezi životem a snem. Jinak ale režie ke Calderónovi mnoho nepřidává, nechá se jím vést, aniž by hledala výraznější spojnicí mezi ním a současností. Není to vyloženě chyba, ale text, který tak pronikavě odráží víru v člověka, věří v jeho schopnost uchopit vlastní osud a také se pokouší pojmenovat, co jej přesahuje, nabízí víc než působivé odvyprávění příběhu. Je to také filozofická úvaha nad lidskou existencí a to se zde trochu vytratilo.

Určitá nedoslovenost se odráží i v pojetí hlavní postavy prince Segismunda. Miloslav Tichý má charisma a nese v sobě divokou vzpurnost i citovost. Při druhém uvěznění a přesvědčení, že se mu jeho krátké panování jen zdálo, vyzařuje jeho monolog bolestné odevzdání i jistou vroucnost. Uvěřitelně prochází cestou od utrpení přes pýchu až k poznání a pokoře. Jenomže právě v té poslední poloze je mnoho nejasného, co otevírá řadu otázek. Je jeho osvícení vedeno pragmatismem budoucího krále, nebo se snad chce zavděčit otci, bude dobrý vladař, či zlý, došel při zpětném pohledu na své konání skutečně k proměně a ke smíření, nebo jen předstírá?

Nejpřesvědčivější je určitě jako mladý a zpupný princ, který je uspán a ze žaláře přenesen na královský trůn. Tehdy se zdá, že se neblahá věštba naplní a mladý princ oslněn mocí dává až se s zvrácenou radostí průchod všemu zlému, co v něm dosud dřímalo. Tichý také dokáže verš podat civilně a přirozenou emocí, neutíká se k deklamaci, což se ne všem jeho kolegům daří.

Efektní šerosvit

František Kreuzmann hraje Basilia spolehlivě a neodříká se ani temné stránky své postavy. Jeho pojetí verše je do jisté míry deklamativní, ale dokáže z toho udělat přednost. Asi nejvíc se s veršem potýká Tereza Rumlová jako Rosaura, zejména v úvodní pasáži, kdy převlečená za muže a doprovázená sluhou Clarínem (Lukáš Jůza) slibuje pomstu vévodovi Alfonsovi (Marek Pospíchal), který ji zradil, později se jí daří lépe, ale pokud jde o jevištní mluvu, má mladá herečka ještě rezervy. Je nicméně lyrická a jemná a její interpretace zhudebněné poezie španělských autorů má své křehké kouzlo.

Výrazná je ovšem Estrella v podání Adély Zatloukalové, vznosná, razantní, nekompromisní a bojovná Amazonka, jejíž zpěv je skutečná válečná píseň. Režijní řešení bojových scén jako střet dvou skupin výhružně stojících po obou stranách jeviště, zatímco ženy zpívají, působí naléhavě, podobně v náznaku a jednoduché metafoře fungují i další situace kladoucí vždy do středu hereckou akci.

Text je také účelně seškrtaný, úprava podporuje dramatický spád, svůj význam tu mají i agresivně pojaté střety. Jednoduché až minimalistické výtvarné řešení, jež je místy zahalené do efektního šerosvitu, souzní s celkovým pojetím, pracuje s několika kusy mobiliáře a k proměnám stačí třeba zatažení projekčního plátna, spuštění draperie či projekce na horizontu.

Nuckollsova a Špalkova inscenace je ve své jednoduché divadelnosti dostatečně sdělná a působivá, škoda jen, že jí chybí nadčasovější úvaha nad tím, co obnáší osud, jemuž se vždy i za cenu chyb a proher lze vzepřít.