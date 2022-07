Léto v pražské džungli. Po roční pauze se do metropole vrací Landscape Festival

Landscape Festival Praha www.landscape-festival.cz Do 2. 10.

Od konce června do konce září lákají na místa největších urbanistických projektů v české metropoli. Na místa, kde se dozvíme, jak město nakládá s veřejným prostorem. Lze to vnímat různě. Pro někoho jsou to místa, kde se odehrávají bitvy mezi tradicionalisty a developery, kde rozhodují politické a byznysové vlivy, ba i úplatky. Pro jiné místa mizející pražské džungle, chcete-li divočiny. A pro jiné zase místa střetů i komunikace mezi urbanisty, podnikateli, městskou správou a veřejností.

Jak asi tušíte, tu poslední skupinu reprezentují pořadatelé festivalu. Z ní se bude rekrutovat i nejvíce zájemců, které festivalové akce osloví – myšleno výstavy, expozice, prezentace projektů, přednášky, debaty a podobně (rozpis najdete na webu www.landscape-festival.cz).