Žádná šifra už není v bezpečí. Expert vysvětluje, co hrozí za dvacet let a kdo tím nejvíc utrpí

S technickým ředitelem IBM Martinem Švíkem o počítačových šifrách, bezpečnostních rizicích jejich prolamování a o tom, jak daleko se dnešní vývoj kvantových počítačů už dostal.

Lidovky.cz: Kryptograf John Mattson ze společnosti Ericsson Research se na konci května vsadil, že kvantové počítače nezvládnou do roku 2050 prolomit 2048bitovou verzi šifry RSA. Tu používají banky a další instituce a v současnosti je při správném používání neprolomitelná. Vsadil byste si proti ní?

Vsadil. Už jenom kvůli tomu, že americký Národní institut standardů a technologie (NIST) v současnosti připravuje šifrovací algoritmy, které se mají používat jako ochrana před kvantovými počítači. NIST tvrdí, že do roku 2030 je extrémně vysoká pravděpodobnost prolomení drtivé většiny dnešních šifer. U RSA 2048 mluví NIST dokonce přímo o konci dekády. Velmi ale záleží na tempu vývoje a výpočetním výkonu kvantových počítačů.

Lidovky.cz: Jak to bude vypadat, až se povede šifrování prolomit? Přijde hon na banky? Tajné informace přestanou být tajné?

My se snažíme, aby se něco takového nestalo. Dnes už je rozvinutá takzvaná postkvantová kryptografie. Počítá se vznikem počítačů schopných prolomit současné šifry. Upozorňujeme společnosti a veřejnost, že je dobré s přechodem na nový typ šifrování začít. Nedá se to realizovat ze dne na den.