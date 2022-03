Učebnice chemie občas neumí česky. Proč si děti občas nevšimnou zadání a jak to zlepšit, vysvětluje Martina Tóthová

Použila k tomu i eye-tracking neboli pozorování pohybů očí speciální kamerou. Studie došla k zajímavým závěrům a byla otištěna ve významném vědeckém magazínu Journal of Chemical Education.

Lidovky.cz: Ve vzdělávání se prověřují výsledky, ale jak k nim žáci došli a proč dělají chyby, to se zatím moc nezkoumá. Nebo takové studie existují a jen se o nich moc nemluví?

Je logické, že se upínáme na měření výsledků, to se dá snadněji navrhnout i provést. Rozsáhlá šetření typu PISA dokážou srovnat velké vzorky žáků různých zemí. V některých státech pak mají celé instituce, které si nad výsledky lámou hlavu a zkoumají, jak to udělat, aby se žáci v testech, nebo lépe ve sledovaných dovednostech, zlepšili. Ostatně, takové analýzy nad testy PISA vytváří i naše ČŠI. V akademickém prostředí zároveň vznikají studie zaměřené konkrétně na to, jak žáci řeší problémové úlohy. Jsou to ale většinou menší, kvalitativní výzkumy a nevyvozují se z nich obecné závěry.