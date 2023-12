Jak vlétnout do nových roků? | foto: KRESBA LELA GEISLEROVÁ

Přechod do další časové etapy přináší řadu bilancování, předsevzetí a pověr. Staří Mayové stavěli minulým rokům kamenné stély, Číňané je obřadně pečetili, my se o Silvestrech zhusta propíjíme k lepším zítřkům... Jak to dělali a dělají jinde?