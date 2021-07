Každý člověk má svého lékaře, ještě by k němu měl mít včelaře a povede dlouhý život, říká Miroslav Peroutka

Narodil se 3. července 1945 v Dalkovicích, ve vesnici na Podblanicku. Za první sudičku měl sovětského vojáka. „V květnu do vesnice přišli Rusové. Maminčin bratr byl silným kuřákem, takže se s nimi spřátelil přes tabák. Jeden z nich k nám začal chodit do rodiny a zrovna odjížděli zpátky na východ, když jsem přišel na svět. Jelikož byl slušný člověk, přišel se rozloučit, otevřel dveře a uviděl maminku v posteli a mne vedle v kolíbce. Naklonil se nad kolíbku a přál mi, aby ze mě byl velký bolševik,“ vypráví 76 let starou historku Peroutka.