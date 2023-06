Kritik barokního katolicismu, který pracoval pro Vatikánský rozhlas. Církev není zkamenělina, říkával páter Kolář

Máme svobodu, avšak nevyužíváme ji. Ale proč? Tahle otázka mne trápí celé ty roky, co jsem se vrátil do Česka. Možná nám chybí pořádné jezuitské vzdělávání... Právě těmito slovy občas dráždil svoje nekatolické okolí Petr Kolář – jezuita, rozhlasový novinář a jeden z nejdůležitějších mužů českého katolicismu, který se v sobotu 20. května vydal na další cestu.

„Mne vlastně k jezuitům přivedly otázky, na které mi nikdo nedokázal odpovědět,“ vzpomínal Kolář při svých osmdesátých narozeninách před dvěma lety. Podle něj totiž dobré vzdělání člověka osvobozuje, protože vede ke kladení otázek: „Dodnes si pamatuji, jak jsem se opatrně ptal profesora biblistiky, jak mohli evangelisté zaznamenat průběh Ježíšových pokušení na poušti, o nichž těžko mohli něco vědět. A on jen rozpřáhl ruce: ,Vítej, teď jsi připraven ke studiu teologie.’“

Petr Kolář, který po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 odešel do Rakouska, byl dlouhé roky jediným českým jezuitou, který prošel kompletní jezuitskou průpravou. Svým rozhledem, jadrnými komentáři i provokativními otázkami dokázal přivést do varu leckterého náboženského tradicionalistu i politického konzervativce či populistu. Byl proto vítaným hostem různých panelových debat. Aniž by se prosazoval, zaujal letitými mezinárodními zkušenostmi a nadáním vystihnout trefně jádro problému.