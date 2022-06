Slovinský architekt Jože Plečnik navrhl byt prezidenta Masaryka. Jak vypadal?

Dnes pokračujeme v našem volném seriálu, který je věnovaný dílu slovinského architekta Jožeho Plečnika, od jehož narození letos uplynulo 150 let. Naposledy jsme navštívili zahrady Pražského hradu a také hradní nádvoří (viz Orientace 16. 4., resp. 21. 5.). Dnes vstoupíme do interiérů a prohlédneme si, jak tento architekt v první polovině dvacátých let navrhl prostory, kde prezident Masaryk se svou rodinou nejen bydlel, ale také pracoval a setkával se s návštěvami – především s přáteli, neboť k oficiálním přijetím sloužily reprezentační salony v prvním patře Nového královského paláce.

Prezidentský byt vznikl ve druhém poschodí paláce ve styku dvou hradních křídel – jižního a středního. Lze se tam nejrychleji dostat tzv. červeným schodištěm, které vede od vstupu do Kanceláře prezidenta republiky z Třetího nádvoří (tzv. vstup pod balkonem). Masarykovi ale Plečnik navrhl separátní vjezd do tzv. Presidentského tunelu, který vznikl v místě bývalého průjezdu ve středním hradním křídle. Masaryk tak mohl přijíždět svým vozem z Hradčanského náměstí, po vjezdu na První nádvoří projet tunýlkem proraženým v západním křídle a pak pokračovat přes Druhé nádvoří právě k vjezdu do onoho Presidentského tunelu.