Umět vytvořit mobilní hru. Čím může být dětem prospěšná znalost programování a jak ho učit?

Lidovky.cz: Co vás přivedlo z Portugalska do Prahy?

Přijela jsem na festival Science on Stage, který je určen učitelům přírodních věd a informatiky z celé Evropy. Přivezla jsem sem svůj projekt Cesta kolem světa v osmi kapitolách, který jsem s kolegy ze školy vytvořila pro naše prvostupňové žáky.

Lidovky.cz: Můžete mi festival víc přiblížit?

Science on Stage se koná vždy jednou za dva roky v některé z evropských zemí. Je to akce „od učitelů pro učitele“, kde se mohou setkávat, navazovat kontakty a především se navzájem inspirovat. Já už jsem se zúčastnila několikrát, opakovaně jsem se podílela na mezinárodních prezentacích a odvezla si spoustu přátelství, která přetrvávají. Za to jsem moc ráda, protože spolu neustále vytváříme nějaké mezinárodní projekty a navzájem se podporujeme.

V podstatě jde o akci, kam každý stát vyšle několik projektů, které se účastní soutěže. Navíc je tu ale prostor i pro projekty, které vznikají spoluprací dvou a více států. Tři dny se konají workshopy, prezentace, učitelé si navzájem ukazují, na čem s dětmi pracují, radí si a pomáhají. Já sama si odsud odvezu velký balík nápadů, které chci doma se svými žáky vyzkoušet. Jsme tu jako velká rodina, určitě můžu účast doporučit každému, kdo chce vědu, výpočetní techniku nebo programování učit dobře.