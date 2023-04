Inflace bývala podvod či náhoda, 5000 let jsme žili bez ní, říká ekonom Havránek. Nabízí recept, jak se jí zbavit

Lidovky.cz: Kde se vlastně vzala inflace?

Inflace historicky neexistovala, je to záležitost ryze moderní. Je tu s námi ani ne sto let, přitom peníze používáme zhruba pět tisíc let. Takže když to zjednoduším, civilizace fungovala 4900 let bez inflace, a to i v období kapitalismu a rychlého růstu ekonomiky. Před první světovou válkou byly ceny zhruba stejné jako o století dříve po napoleonských válkách.

Lidovky.cz: Neřekl bych, že tu inflace nikdy nebyla. Co třeba v Římské říši ve 3. století?

Neexistovala v systematické podobě. Inflace čili snížení hodnoty peněz byla v historii vždy něco krátkodobého a nepřirozeného. Buď to byl podvod, nebo náhoda, ale vždy něco, co společnost považovala za špatné a snažila se opravit, ne podporovat jako vládní program.

Hodnota peněz často klesala ve válkách. Panovník pozastavil směnu peněz za zlato nebo zmenšil podíl zlata či stříbra v mincích. To lidé vnímali jako podvod, který ale obvykle skončil s koncem války. Pak se země vrátila k cenové stabilitě, viz například politika císaře Vespasiána, který zvýšil podíl stříbra v mincích.

Hodnota peněz mohla klesnout i kvůli náhodě. Zvýšila se nabídka drahých kovů, třeba stříbra po objevení Ameriky a otevření dolů v Potosí. Ale ani tehdy nebyla inflace tak silná jako v našem inflačním cílování.

Dvouprocentní inflace zní neškodně, ale za generaci sníží hodnotu peněz na polovinu. Je to oficiální program pro znehodnocení peněz, ale skoro nikdo se tomu nepodivuje.

Lidovky.cz: Kde se tedy naše dlouhodobá moderní inflace vzala? Stojí za ní centrální banky, který mají většinou právě onen dvouprocentní inflační cíl?