Prvňákem v pěti letech. Kdy je takový nástup vhodný a jak to mají rodiče poznat?

Někdy jsou tyto argumenty zcela oprávněné, ale pokud je dřívější vstup do školy namístě, nevýhoda to být nemusí – dítě je pak spokojené a má ke svému rozvoji tolik stimulů, kolik potřebuje.

„Dcera chodila do školky tři roky. Byla šikovná, bystrá, motoricky zdatná a řeč měla bez vad,“ vypráví maminka Jindřiška, jejíž dcera se narodila 6. září.

„Přišlo nám zbytečné, aby trávila ve školce další rok, který by ji ve své podstatě nikam neposunul. Také paní učitelky z mateřské školky nám daly kladné vyjádření. V neposlední řadě nás trochu přesvědčili i ostatní rodiče, kteří stejnou situaci řešili v minulých letech. Děti do školy na doporučení nedali a poté toho litovali. Jejich ratolesti se ve školce nudily a neproběhl žádný posun.“ Dcerka Jindřišky se do školy výborně zařadila a ani dnes, kdy chodí do druhé třídy, nemá žádné problémy.