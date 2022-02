Jak by měla vypadat moderní výuka? Je třeba setřít rozdíly a zároveň individualizovat, říká učitelka

V době, kdy byla Andrea Vedralová čerstvě vystudovanou učitelkou, jí školy připadaly jako továrny na děti, a tak se z oboru vzdělávání chystala uprchnout. Pak ale potkala waldorfskou pedagogiku a zůstala. Po čase se stala angažovaným rodičem a pomáhala vylepšovat školu své dcery, až se v ní stala ředitelkou. A vyvinula zde svůj vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Jedinečné je v něm zapojení rodičů do budování vize školy.

„Není to mezi edukátory obvyklý názor, ale já si myslím, že škola by měla s rodiči o své představě jednat. A ještě předtím si zjistit, co oni od ní očekávají. Přece jen jí svěřují to nejcennější, co mají,“ říká.

Lidovky.cz: Váš dotazník na www.rodicovskatypologie.cz má rodičům pomoci s výběrem školy. Jak to funguje?

Na různých setkáních s rodiči jsme pomocí metody Q-sort zjišťovali, co je pro ně ve vzdělávání dětí zásadní, co důležité a co méně podstatné nebo nevýznamné, a to v několika oblastech, jako jsou vztahy, logistika, pedagogika, peníze. Tahle data pak náš odborný partner zpracoval a rozdělil rodiče do čtyř základních kategorií: angažovaní, komunitní, spořádaní a nenároční. Všechny tyto skupiny jsou v rodičovské populaci zastoupené celkem rovnoměrně. Uživatel stránek si může zdarma vyplnit dotazník, který ho k jedné z těchto skupin přiřadí a pomůže mu zorientovat se v tom, jak přistoupit k nabídce škol.

Například: rodič může preferovat soukromou školu ze dvou úplně různých důvodů. Jeden hledá vzdělávání na klíč, jiný naopak v soukromé škole hledá komunitní vztahy a očekává, že se na jejím chodu bude nějak podílet. Mně tahle práce s daty odhalila jednu zásadní věc: po moderním vzdělávání netouží jen lidé ve velkých městech. Já jsem si to myslela vždy, sama jsem ze Sokolova, ale školy nám to úplně nechtěly věřit. Teď to máme potvrzené.