Odpovědi nejsou tak důležité jako otázky. Učitel vysvětluje, jak by měly vypadat učebnice

Lidovky.cz: Jak moc učebnice ovlivňují podobu výuky ve školách?

Když se podíváme na výzkumy mezi učiteli a učitelkami, tak nejen v dějepise převažuje představa o tom, že nejefektivnější je takový model výuky, při němž se žákům předávají informace. Učitelé k tomu využívají tabuli, powerpointovou prezentaci a výklad a žáci pracují se sešity nebo s učebnicemi. Běžně se používají učebnice, které jsou patnáct i více let staré, a to i na gymnáziích.

Jsou obsahově hodně naplněné a nedošlo v nich k žádné inovaci. Na druhou stranu se na seminářích setkávám s řadou aktivních učitelů, kteří si vytvářejí vlastní materiály zvlášť teď, když se proměnila edukační média a jsou k dispozici online. Tito učitelé naopak často učebnice vůbec nevyužívají. Sám jsem je řadu let ve své praxi nepoužíval, protože nenaplňovaly to, co bych od nich potřeboval.