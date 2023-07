Hory by mohly růst donekonečna, ale neděje se to. Vědci díky Annapurně přišli na to proč

Celý masiv je proto ještě jen málo prozkoumaný. Jedno z jeho tajemství teď rozlouskl tým geologa Jéromeho Lavého z univerzity ve francouzském Lorraine. Tvrdí, že se ze svahu Annapurny IV sesulo sedmadvacet krychlových kilometrů materiálu.

Takový objem horniny by dokázal pokrýt celý ostrov Manhattan do výšky mrakodrapu Empire State Building. Během sesuvu se uvolnil šestinásobek energie Car bomby, nejsilnější jaderné zbraně všech dob.

Mezi vrcholky Annapurny se rozkládá množství údolí. Jejich dno bývá vyplněné úrodnou půdou. To ale není případ kotliny Sabche Cirque. Na jejím dně leží prakticky holá skála. Geologové proto pojali podezření, že jde o pozůstatek sesuvu.

Potvrdil to padesátimetrový vrt. Většina jeho hloubky obsahovala něco okolo deseti procent vápence. Ve čtyřmetrovém úseku však podíl této horniny náhle vzrostl na skoro padesát procent. Skála s odlišným složením se proto asi dostala na místo odjinud.

Podle vědců pochází právě ze 7525 metrů vysoké Annapurny IV. Hypotézu podporují i další důkazy. Jedna ze stěn hory je podezřele hladká a strmá. Geologové odebrali vzorky materiálu z předpokládané trasy sesuvu. Pak ověřili jejich stáří pomocí radioaktivního datování. Všechny pocházely ze stejné doby. Byl to konec dvanáctého století.

Objev by mohl vyřešit zapeklitý problém: proč hory nerostou do nebe? Menší kopce obrušují ledovce. Stěny vrcholů typu Annapurny IV jsou však pro ně moc strmé. Teoreticky by proto mohly růst donekonečna. V praxi se to ale neděje. Růst hor by mohly brzdit sesuvy podobné tomu na Annapurně IV. Dochází k nim, když úbočí neunese váhu materiálu položeného výše.