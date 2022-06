Odpočívejte a objevujte. Jak zlepšit výkon mozku v jakémkoli věku?

První část knihy začíná popisem několika základních faktů. Co přesně je mozek? Jaké to je, operovat mozek? Jak přesně vypadá a jaký je na dotek? Proč je tak záhadný a nesrozumitelný? Jak funguje paměť? V čem spočívá rozdíl mezi normálním stárnutím mozku s občasnými výpadky, abnormálním stárnutím mozku a známkami závažné degenerace? Pak se podíváme na zoubek mýtům o stárnutí i úbytku kognitivních funkcí a řekneme si, co víme o schopnosti mozku se přetvářet, obnovovat a růst.

Druhá část vás provede pěti hlavními kategoriemi praktických strategií, které potřebujete k ochraně a posílení výkonu svého mozku: 1. cvičení a pohyb; 2. vědomí smyslu, učení a objevování; 3. spánek a odpočinek; 4. výživa; 5. společenské vztahy. V této části se podíváme na právě probíhající výzkumy, jež se snaží probádat mozek a najít způsoby, jak s ním lépe zacházet. Poznáte špičkové vědce, kteří svůj život zasvětili odhalování tajemství mozku. Každá z kapitol nabízí vědecky podložené návrhy a vy je můžete přizpůsobit svým vlastním preferencím a životnímu stylu. V závěru druhé části najdete původní a velmi snadný dvanáctitýdenní program pro praktickou realizaci navrhovaných kroků.

BYSTŘEJŠÍ MOZEK Jak pečovat o svůj mozek, abychom předešli jeho degeneraci a případnému úpadku intelektu ve stáří? Kniha vyšla v nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Ve třetí části se podíváme na problémy spojené s diagnostikou a léčbou onemocnění mozku. Co byste měli dělat, pokud si všimnete prvních příznaků? Jedná se o symptomy nějaké jiné choroby, která demenci pouze napodobuje? Jak to, že se navzdory výzkumu a klinickým studiím tak zoufale nedaří najít terapie a léky na neurodegenerativní nemoci? Jakou léčbu máme k dispozici pro jednotlivé stupně závažnosti poruch? Jak si může zachovat zdraví člověk pečující o partnera postiženého demencí (pečovatelé čelí mnohem většímu riziku, že sami také onemocní)?

Demence je pohyblivý cíl, starat se o takto postiženého člověka může být jedním z nejnáročnějších úkolů vůbec. Ve školách se neučí, jak se chovat k blízké osobě, jejíž mozek neodvratně chátrá. U některých lidí jsou změny v mozku pomalé a nenápadné, takže trvá roky, nebo i více než deset let, než se symptomy výrazněji projeví, v jiných případech vše proběhne náhle a rychle. Obě varianty mohou být obtížné a nepředvídatelné. Zaměřím se na péči založenou na vědeckých poznatcích, která zlepšuje kvalitu života a umožňuje pečovatelům vše zvládat. Kromě toho také proberu dobře léčitelné stavy, na něž by si pečovatelé měli dávat pozor, protože bývají za Alzheimerovu chorobu často zaměňovány.

Chci žít jako žárovka

Na závěr se podívám do budoucnosti, aby kniha končila pozitivně. U neurologických onemocnění, s nimiž se potýkáme (například Alzheimer, Parkinson, deprese, úzkost, panické poruchy), máme obrovskou naději. Nepochybuji, že během deseti až dvaceti let budeme v léčbě poruch mozku mnohem dál. Dokonce bychom mohli najít úspěšný lék nebo preventivní vakcínu proti Alzheimerově chorobě.

Velký pokrok může přinést genová terapie a kmenové buňky spolu s hlubokou mozkovou stimulací, která se již využívá při léčbě deprese a obsedantně kompulzivní poruchy. Pokročíme rovněž po technické stránce, což nám umožní ještě méně invazivní přístup k mozku.

Vysvětlím, co pro vás tohle všechno znamená, a nabídnu tipy, jak se na takovou budoucnost připravit. Mnohá sdělení v této knize mají také pomoct mladším generacím s péčí o vlastní mozek, neboť jeho onemocnění často začíná desítky let před projevením příznaků. Kdybych v mládí věděl, co vím dnes, staral bych se o svůj mozek jinak. Vy se mým chybám můžete vyhnout.

Líbí se mi pořekadlo, které jsem kdysi slyšel na Okinawě: „Chci svůj život prožít jako žárovka. Celou dobu jasně svítit, a pak jednoho dne náhle zhasnout.“ Totéž chceme i pro svůj mozek. Žádné poblikávání zářivek, signalizující jejich blížící se zánik.

Jak si udržet bystrou mysl

Druhá část této knihy popisuje pět pilířů zdravého mozku. Hovoří o tom, jak zaměřovat mysl tím správným směrem. Podrobně vás seznámím s vědeckými poznatky, jež tvoří základ těchto pilířů, a dozvíte se, jak je snadno aplikovat v běžném životě. A vám, kdo jste ochotni výzvu přijmout, ukážu, jak každé doporučení posunout ještě o stupínek dva výš a svůj mozek optimalizovat. Ne všechny strategie, jež navrhuji, jsou vhodné pro všechny, ale věřím, že jsem našel pro každého něco.

Dokonce nabídnu program i těm, kdo potřebují konkrétní instrukce. (Už slyším, jak se někteří z vás dožadují: Řekněte mi, co přesně mám a nemám dělat.) A konečně mám pár tipů pro ty, kdo chtějí zvýšit svou produktivitu, co nejlépe využít čas (třeba najít každý den celou hodinu navíc), zbavit se zlozvyků a vytvořit si prospěšné návyky. Vše se točí kolem jednoho cíle: zlepšit svůj život díky bystřejšímu mozku. Zde je pro začátek oněch pět pilířů zdravého mozku: hýbejte se, objevujte, odpočívejte, vyživujte, setkávejte se.

Jako první tuto pětici pilířů popsala organizace AARP na základě vědeckých poznatků, které dokazují, že jde o činnosti se zásadním významem pro uchování dobrých kognitivních funkcí po celý život. Díky nim si můžete udržet bystrou mysl bez ohledu na věk. Co vlastně znamenají (na pořadí nezáleží)?

Hýbejte se. Tohle vás asi příliš nepřekvapí. Cvičení, jak aerobní, tak anaerobní (silový trénink), prospívá nejen tělu, ale dokonce ještě o něco víc mozku. Každý den, než si sednu k psaní této knihy, chvíli věnuji fyzickému pohybu. Projedu se na kole, dělám kliky, zaplavu si nebo si zaběhám. Když mi psaní nejde podle mých představ, zacvičím si, abych stimuloval hlavu. Fyzická námaha je vlastně zatím jediný vědecky potvrzený způsob, jak podpořit zdraví a fungování mozku.

Můžeme sice zaznamenat souvislosti mezi zdravějším mozkem a třeba zdravou výživou, ale spojitost mezi fyzickou zdatností a kondicí mozku je jasná, přímá a účinná. Pomocí pohybu můžete zvýšit svou mozkovou kapacitu, neboť pomáhá opravovat a udržovat mozkové buňky a podporuje jejich růst, a vy díky němu budete výkonnější a bdělejší po celý den. Jak vám brzy ukážu, existuje zde téměř okamžitá měřitelná příčinná souvislost, což je naprosto úžasné. Celý život se řídím radou svého kamaráda, herce a nadšence do fitness Matthewa McConaugheyho: „Snaž se každý den trochu zapotit.“

Objevujte. Podle studie z Texaské univerzity v Dallasu z roku 2014 si můžete posílit mozek tím, že se začnete věnovat novému koníčku, třeba malování či digitální fotografii, nebo se začnete učit zacházet s novým softwarem, případně dalšímu jazyku. Něčím novým může být v tomto smyslu i zhlédnutí 3D filmu, vstup do nového klubu nebo třeba pouhé vyčištění zubů nedominantní rukou. V rámci tohoto tématu se budu zabývat výhodami a úskalími mozkového tréninku a podíváme se, jak odhalit plnou kapacitu mozku pomocí strategií zvyšujících pozornost, soustředění a koncentraci. Zeptám se vás, zda má váš život smysl a jasný cíl. I to bude součástí rovnice.

Odpočívejte. Odpočinek se netýká pouze těla, oddechnout si potřebuje také mozek. Celá řada kvalitních studií, z nichž si některé rozebereme v šesté kapitole, opakovaně prokazuje, že špatný spánek může vést ke zhoršení paměti a že chronický stres narušuje schopnost učit se a přizpůsobovat novým situacím.

Podle skupiny vědců z Massachusettského technologického institutu nám dokáže myšlení zpomalit i něco tak běžného (a stresujícího), jako je multitasking. Obzvlášť destruktivně působí stres. Pomohu vám najít způsob, jak se odreagovat, aniž budete muset denně meditovat (ale klidně si to vyzkoušejte, viz šestá kapitola). Celé tajemství spočívá jednak v aktivitách snižujících stres, jednak v pravidelném posilujícím spánku.

Vyživujte. Spojitost mezi stravou a zdravím mozku dlouho nebyla oficiálně potvrzena. Nyní však konečně máme důkazy, že konzumace jistých potravin (například studenovodních ryb, celozrnných výrobků, extra panenského olivového oleje, ořechů a semen, vláknitého ovoce a zeleniny) současně s omezením jiných potravin (obsahujících hodně cukru, nasycených tuků a transmastných kyselin) může pomoct zabránit zhoršování paměti a činnosti mozku, chrání mozek před nemocemi a maximalizuje jeho výkonnost.

Dnes již víme, že zdraví mozku (i celkové zdraví) lze ovlivnit stravou, a tak je zdravé jídlo důležitější než kdy dřív. Výše uvedené se vztahuje i na zdraví mikrobů v našem těle. Lidský střevní mikrobiom, tedy biliony bakterií sídlících v našich střevech, se na zdraví a fungování mozku výrazně podílí. Ukazuje se, že jídlo, které jíme, ovlivňuje fyziologii mikrobiomu, a tím i mozek.

Setkávejte se. Jestli tedy schopnost křížovek posilovat mozkové funkce hodnotíme známkou dvě, kdo to zvládne na jedničku? Premiantem je setkávání se s ostatními. Osobně, tváří v tvář. Z mnoha studií na toto téma zmíním jednu z roku 2015, z níž vyplývá, že rozmanitá síť společenských kontaktů pomáhá zlepšit plasticitu mozku a zachovat kognitivní schopnosti. Interakce s ostatními nejen pomáhají zmenšovat stres a posilují imunitní systém, ale také mohou snížit riziko úbytku kognitivních schopností.

