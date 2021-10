Jestli koronavirus nevznikl v laboratoři, hrozí lidstvu v budoucnu mnohem větší pohromy

Současná věda zná devět koronavirů schopných nakazit člověka, přičemž sedm z nich jsme odhalili v posledních dvou desetiletích. Bezkonkurenčně největší škody napáchal ten zatím poslední – původce covidu SARS-CoV-2.

Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) se jím do poloviny září nakazilo ve světě 226 milionů lidí, z nichž 4 645 000 nemoci podlehlo. I proto svět hledá odpověď na otázku, kdo nebo co za vznik covidové pandemie může. To zatím nikdo s určitostí neví, a tak jsme zaplaveni spekulacemi a konspiračními teoriemi. Zřejmě i proto se začali k tajemství vzniku viru v poslední době častěji vyjadřovat vědci.