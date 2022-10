Dlouhý život královen. Vědci odhalili tajemství „mravenčího“ elixíru mládí

Řadoví členové termití kolonie hynou do dvou let, ale jejich královna se dožívá třiceti roků. Včelí dělnice se během vrcholné sezony upracuje k smrti během pár týdnů, ale včelí matka může žít až sedm let. Mravenčí královny žijí až třicet let, ale dělnice vydrží pracovat pro kolonii nejvýše tři roky.

Přitom mravenci, termiti i včely popírají jednu ze základních přírodních zákonitostí, která říká, že dlouhověcí tvorové mají málo mláďat, zatímco živočichové s jepičím životem po sobě zanechávají početné potomstvo. Samice slona přivede na svět za celý život sedm mláďat, myš rodí až desetkrát do roka v průměru po sedmi potomcích. Dlouhověká termití královna klade denně třicet tisíc vajíček, včelí matka jich uloží do buněk plástu za den kolem dvou tisíc a počet vajíček nakladených za den královnami některých druhů mravenců se vyšplhá až na několik stovek.