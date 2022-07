TELESKOP RADKA JOHNA. Nedávno jsem se na webu začetl do debaty o nakupování balené vody místo vody z kohoutku. Část diskutérů argumentovala, že je to hloupost. Sám balenou vodu nekupuji. Kdybych ji ale kupoval, měl bych pro to dobrý důvod. Bylo by to kvůli bublinkám. Mám je rád.