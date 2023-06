Absurdní systém, který rozděluje lidi a zvířata. Lidský mozek výkonnější není

Vlivem rozpravy v parlamentu se hodně psalo o dvou čápicích z Chýnova u Tábora, které společně vychovávají mladé. Bohumil Vostal z České televize napsal na Twitter: „Chtěl bych poprosit kolegy, aby homosexuály nesrovnávali se zvířaty.“ Je to podle něj dno. Sám rozlišování mezi lidmi a zvířaty při psaní často řeším. Připadá mi nelogické.

My, lidé, jsme stejní jako třeba hvězdice, želvušky nebo háďátka živočichové. Znamená to, že jsme zhruba před 800 miliony let měli s ostatními živočichy jednoho společného předka. Byl to jiný předek než v případě květáku nebo pampelišky.

Živočichů je na Zemi zhruba 7,77 milionu druhů. Pojem zvíře se však podle českých zákonů vztahuje jen na obratlovce. Živočichové by se tak dali rozdělit na tři skupiny.