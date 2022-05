Do Ameriky jezdíme už dvacet let a atmosféra je spíš horší. Ve společnosti je cítit napětí, říkají hudebníci

S členy Pavel Haas Quartetu Veronikou Jarůškovou a Petrem Jarůškem o novém CD s kvintety Johannese Brahmse, nepřetržitém plánování a „normách“ pro posluchače.

Lidovky.cz: Podle toho, jak o novém CD mluvíte, to vypadá, jako by nebylo nic snazšího než nahrát Brahmsův klavírní a smyčcový kvintet. Přitom konkurenčních nahrávek existují určitě stovky?

PJ: Zrovna těchto dvou skladeb určitě. My jsme si tuhle dvojičku vybrali, protože se nám líbila, ale zvlášť klavírní kvintet nahráli snad všichni. Brahmsovy skladby máme moc rádi a to byl hlavní důvod. Je za tím hodně práce, přemýšlení a koncertů, a tak jsme si řekli, že to dozrálo a že bychom to opět mohli zvěčnit na CD. Už to mělo být před rokem a půl, ale covidové zpoždění bylo ku prospěchu věci. Dozrálo to ještě víc.

VJ: Repertoár jsme vybrali bez jakékoli kalkulace, naše CD jsou spíš obrazem toho, co se nám v životě děje. Nezamýšlíme se nad tím, co si kdo o tom bude myslet. I z fotografií kvarteta vidíte, že jsou v souboru patrné změny. Je to život, ani jeden den není stejný.